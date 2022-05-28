توفي 20 شخصا وأصيب 419 آخرون بجروح، في حوادث مرور سجلت بعدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد به، هذا السبت، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وفي هذا الصدد، جددت المديرية العامة للحماية المدنية، دعوتها السائقين إلى ضرورة الاحترام الصارم لقانون المرور والتحلي بروح المسؤولية أثناء السياقة لتفادي الخسائر البشرية والمادية التي تنجر عنها.

من جهة أخرى، قام غطاسو الحماية المدنية بانتشال ضحيتن متوفيين غرقا بكل من ولاية وهران، ويتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 16 سنة متوفي بشاطئ المنظر الجميل بلدية عين الترك، وولاية مستغانم، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة توفي غرقا بشاطئ سيدي محجوب، كان مفقودا منذ تاريخ الـ 22 ماي 2022.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، خال نفس الفترة، بإخماد 8 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة، في كل من ولايات: تيزي وزو، سطيف، الطارف، تمنراست، البويرة، الجلفة، مستغانم والبليدة.