Un contrat de partage de production pétrolière, sur le périmètre de Zarzaitine (Illizi), d'un montant de 490 millions de dollars a été signé samedi à Alger entre le groupe pétrolier et gazier national Sonatrach et la société chinoise Sinopec Overseas Oil & gas Limited (SOOGL).

Ce contrat qui entre dans le cadre de la loi 19-13 régissant les activités hydrocarbures prévoit la réalisation d'un projet de récupération des réserves de pétrole brut permettant la récupération de près de 95 millions de barils.

Ce contrat d'une durée de 25 ans a été signé par le vice-président Activité exploration et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, et le directeur général de Sinopec Overseas Oil & gas Limited, Wu Xiuli, lors d’une cérémonie organisée au niveau du siège de la direction générale de Sonatrach.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du représentant de l'ambassadeur de Chine en Algérie, Chen Zhong, du P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi que des représentants des deux sociétés.