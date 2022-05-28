يلتقي سهرة اليوم السبت بداية من الساعة الثامنة، نادي ريال مدريد وفريق ليفربول على أرضية ميدان "ملعب فرنسا"، وذلك في نهائي أغلى كؤوس المنافسات الأوروبية، ناهيك عن الصدام المثير بين محمد صلاح وكريم بن زيمة.

ويسعى الملوك لتزيين متحفهم التاريخي باللقب الرابع عشر الخاص بنهائي " التشمبينزليغ"، ويمتلك" المرينغي " ذكريات جميلة في فرنسا، إذ رفعوا هناك اللقبين الأول والثامن لهم. وقال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي قبل اللقاء: "تاريخ هذا النادي يدفعنا خلال الأوقات الصعبة وقد استحققنا الوصول إلى النهائي".

في الجهة المقابلة سيكون النادي الإسباني في مواجهة أحد أقوى المنافسين في تاريخ كأس أوروبا، إذ وصل ليفربول للنهائي بعد تصدره المجموعة الثانية وتغلبه على إنتر في دور الـ 16، بنفيكا في ربع النهائي؛ فياريال في نصف النهائي، كما يقدم فريق كلوب أداءً كبيراً في هذه المسابقة، ولديه أفضل سجل في البطولة حيث حقق 10 انتصارات وتعادل وخسارة بفضل جودته الهجومية التي تمثل أكبر تهديد لبطل " الليغا".

وبالعودة إلى تاريخ اللقاءات بين الطرفين ستكون هذه المباراة التاسعة بين ريال مدريد وليفربول في المنافسة وترجح المواجهات السابقة كفة ريال مدريد بأربعة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم وانتصر المدريديستا في أربع مواجهات من أصل خمس من جهته، أقر كلوب بأن ريال مدريد يملك أفضلية طفيفة نظرا إلى "الخبرة" في دوري الأبطال.

من جهته قال المدرب يورغن كلوب عن المواجهة:"لقد شاهدتم عودة ريال من بعيد، فريق لم يخسر أبدا في النهائي، لذلك أقول إن ريال يملك أفضلية بسبب الخبرة".

وأضاف: "أريد أن نكون على نفس المستوى، أن نكون أنفسنا. وإذا كنا في قمة مستوانا، فمن الصعب للغاية مواجهتنا، عليك أن تتعلم كيف تفوز، لا أحد يستطيع أن يعلمك ذلك.

لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة، لقد خسرت الكثير من النهائيات في حياتي، لكن لحسن الحظ فزنا في المسابقات الأخيرة، لكن هذا الفريق تعلم، الرجال يقومون بعمل رائع منذ سنوات". للتذكير فإن كارلو أنشيلوتي هو أول مدرب يصل إلى نهائيات كأس أوروبا خمس مرات، فيما يحقق كريم بن زيمة الملقب بـ "الحكومة"، أفضل موسم له وهو أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفاً.