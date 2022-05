Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse le lundi 30 mai 2022 (11h00) à l’auditorium Omar Kezzal du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a annoncé aujourd’hui la fédération algérienne de football sur son site Internet.

Cette conférence intervient à la veille du stage des Verts, en prévision des deux matchs des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, prévus les 04 et 08 juin face respectivement à l‘Ouganda et à la Tanzanie, précise le communiqué de la FAF,