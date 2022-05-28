أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أجروا مكالمة هاتفية مشتركة بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الكرملين: "أكد بوتين لماكرون وشولتس الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وحذر من مخاطر زعزعة الاستقرار".

كما ناقش بوتين وماكرون وشولتس حالة الأمن الغذائي العالم، وأوضح: "روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".

وأضاف الكرملين: "تحدث الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما أوضح كيف يجري العمل بشكل منهجي لتأسيس حياة سلمية في ماريوبول وغيرها من المدن المحررة في إقليم دونباس".