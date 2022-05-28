تمكن فريق ترجي مستغانم، من أن يبصم على موسم رياضي رائع وأن يحقق أمله في العودة إلى حظيرة القسم الثاني بعد أن غادره في موسم (2018 – 2019)

الترجي عاد إلى السباق بقوة في الجولة ما قبل الماضية عندما عاد بالزاد كاملا من مغنية بعد الفوز علية بثلاثية، فيما سقط الرائد السابق وداد مستغانم بميدانه عندما فرض عليه ضيفه فتح تلاغ اقتسام نقاط الجولة الأخيرة، وتواصل الصراع حتى الجولة الأخيرة التي حسمت اللقب للترحي بفوزه بميدانه على حساب مشعل سيدي الشحمي بثلاثة أهداف نظيفة متقدما عن غريمه بخمس نقاط في الوقت الذي خسر فيه الوداد لقاءه الأخير أمام اتحاد الرمشي.