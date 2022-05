Vingt-deux (22) personnes à bord d’un transport de voyageurs ont été blessées, aujourd’hui, dans un accident de la circulation, au niveau de la route nationale n°77 reliant entre les deux villes de Batna et de Merouana.

La cellule d’information et de communication de la protection civile de la wilaya de Batna a indiqué sur sa page Facebook que les unités de la protection civile sont intervenues aujourd’hui vers 13 :08mn, pour secourir les victimes d’un accident de la circulation d’un bus qui assure la liaison entre Merouana et Batna.

L’accident s’est produit en route nationale n° 77, au niveau de la commune d’Oued Chaaba, précise le communiqué.

La protection civile a fait état d’un bilan provisoire de 22 blessés, qui ont été transférés vers les urgences de l’hôpital le plus proche.