توجت أشغال المؤتمر الثاني لحزب الحرية والعدالة بتزكية جمال بن زيادي (المترشح الوحيد) رئيسا جديدا للحزب، حسب ما أفاد به اليوم بيان لهذه التشكيلة السياسية.

وأوضح نفس المصدر أن المؤتمر الذي افتتحت أشغاله أمس الجمعة أفضى أيضا إلى انتخاب مداني مداغ نائبا لرئيس الحزب، بالإضافة إلى الهيئات القيادية الجديدة ممثلة في المجلس والمكتب الوطنيين.

كما صادق أعضاء المؤتمر على القانون الأساسي والبرنامج السياسي للحزب.

وكان بن زيادي قد دعا في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى "ضرورة رص الصفوف وبناء جبهة داخلية قوية"، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى تضافر جهود الجميع للوقوف "سدا منيعا" أمام الأخطار المحدقة بها.