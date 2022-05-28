كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة أن الوزير، محمد طارق بلعريبي، قام بزيارة مفاجئة إلى مشروع ملعب براقي في الجزائر العاصمة، اليوم السبت.

ووفق بيان الوزارة، تفقد الوزير خلال هذه الزيارة مختلف أجنحة الملعب وعاين وتيرة الإنجاز وكذا مختلف التقنيات المستعملة والطرق المنتهجة في العمل.

وأمر بلعريبي بالانطلاق في عملية إخلاء المستودعات وتنظيفها كما عاين الأروقة الداخلية للملعب والتي عرفت تقدماً ملحوظاً في نسبة الإنجاز –حسب البيان- لاسيما الأرضية وسقف الأروقة وكذا عملية الطلاء.

كما عاين الوزير أرضية الملعب الرئيسي والتي تمت مباشرة الخطوات المتتالية لوضع العشب والبداية بوضع طبقة من الرمال، إضافة إلى تفقد أشغال التهيئة الخارجية والتي عرفت تقدماً ملحوظاً بدورها نتيجة العمل بنظام 3*8، وفق بيان الوزارة.

وقبل أن ينهي الزيارة عاين الوزير المهبط الأرضي للطائرات العمودية والتي انتهت الأشغال بها وتبقى وضع منارات الضوء.

في الختام أمر الوزير بلعريبي بإحصاء جميع الأمور التقنية التي يجب اقتنائها للانتهاء من الإنجاز الكلي للملعب في الآجال المحددة كما برمج اجتماع تقني على مستوى الوزارة سينعقد لاحقاً لإعادة النظر في كل النقاط المتعلقة بالأمور الدقيقة للإنجاز.