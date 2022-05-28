قال كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي إن بلاده ستقوم بالملء الثالث للسد في أوت وسبتمبر المقبلين، مؤكدا أن الطاقة التي دشنت من التوربين الأول في السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا وأن تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء ستبدأ خلال أسابيع.

وأضاف هورو في تصريحات لقناة العربية أمس الجمعة أنه "قد تكون هناك أثار جانبية لعملية ملئ السد على دول المصب"، موضحا أنها ليست "بالضرر الحقيقي".

ووصفت الخارجية السودانية في أول تعليق لها على هذا الإعلان بأنه غير مسؤول.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال في الأسبوع الماضي إن مصر تؤكد رغبتها في تحقيق اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي ومن خلال المفاوضات والحلول السلمية التي تحقق مصالح كافة الأطراف.

وبدأت إثيوبيا رسميا إنتاج الكهرباء من سد النهضة في فيفري الماضي، بعد أن نفذت الملء الأول والثاني خلال العامين الماضيين، وإثر فشل جولات عديدة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف.