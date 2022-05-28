سيشارك 3434 رياضي من 26 دولة في النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة بوهران في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لجنة المنافسات، سيكون الوفد الإيطالي الذي يضم في صفوفه 565 فردا (رياضيين ورسميين) من أصل 5156 مشارك (بما فيهم الرسميين)، الأكثر عددا بوهران.

أما الجزائر (البلد المنظم) فتأتي في المرتبة الثانية بـ522 فردا من بينهم 193 رياضي و136 رياضية. وتليها كل من: فرنسا (496)، تركيا (460)، إسبانيا (408)، مصر (294)، تونس (263)، اليونان (252)، صربيا (244)، البرتغال (237)، المغرب (220)، سلوفينيا (198)، قبرص (174)، كرواتيا (172), مقدونيا الشمالية (109)، البوسنة والهرسك (79)، ألبانيا (81)، كوسوفو (69)، لبنان (65)، الجبل الأسود (49)، سوريا (49)، مالطا (43)، سان مارينو (36)، موناكو (30)، ليبيا (25)، أندورا (16).

بالإضافة إلى الرياضات الـ24 المعنية بالألعاب، فإن لجنة التنظيم لألعاب وهران بالتنسيق مع اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية، قد أدرجت في البرنامج العام للتظاهرة، ثلاث رياضات استعراضية ويتعلق الأمر بـ: الشطرنج، ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (100 متر لفاقدي البصر، 1500 متر /T45, 46 ومحرك) وتيك بول.

وتسهر لجنة المنافسات على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المنافسات قبل نشره رسميا .كما برمجت عملية سحب قرعة يوم الاثنين 30 مايو لخمس رياضات جماعية (كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة وكرة الماء) يوم الاثنين 30 ماي. وسيتم بثها على المباشر عبر القنوات الوطنية والخاصة بحضور ممثلين عن الدول المشاركة وبعض الوجوه الرياضية.