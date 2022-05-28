حسمت شبيبة القبائل، اليوم السبت، قمة الجولة الـ32 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعتها بمولودية الجزائر على ملعب عمر حمادي ببولوغين.

وجاء فوز "الكناري" بثنائية نظيفة سجلها قتال (د24) ونزلة (د85)، علما أن فريوي ضيع فرصة العودة لأبناء باب الوادي بعد فشله في تنفيذ ضربة جزاء عند الدقيقة 66.

وبهذا تخطو الشبيبة خطوة جديدة نحو ضمان المركز الثاني المؤهل إلى رابطة أبطال إفريقيا، بعدما رفعت رصيدها إلى النقطة 60 بفارق 4 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد (64 نقطة) و7 نقاط عن الثالث، شبيبة الساورة (53 نقطة)، الذي يملك مقابلتين أقل.

في المقابل، تواصل مولودية الجزائر سلسلة نتائجها السلبية مسجلة الخسارة الثالثة على التوالي، ما يجعلها تبقى في المركز السادس بـ49 نقطة وتبتعد أكثر عن ضمان مرتبة مؤهلة للمشاركة في منافسة إفريقية أو إقليمية.

وتختتم الجولة، غدا الأحد، بإجراء مواجهتي وداد تلمسان-جمعية الشلف ووفاق سطيف-شبيبة الساورة.