سيطرت النخبة الوطنية على الطبعة 43 من البطولة الإفريقية للجيدو المقامة حاليا في وهران.

وحققت الجزائر في اليوم الثالث من المنافسة 3 ميداليات ذهبية، واحدة فضية وبرونزيتين اثنتين ما يجعلها تحلق بعيدا في المرتبة الأولى.

وجاءت ذهبيات، اليوم السبت، عن طريق بن عمادي عبد الرحمن (وزن -90 كلغ)، أوعلال كوثر (وزن -78 كلغ) وبرقاع محمد سفيان (وزن +100 كلغ)، فيما حقق ياسر مصطفى بوعمار فضية وزن أقل من 100 كلغ، أما أصلاح صونيا فتوجت ببرونزية وزن أكثر من 78 كلغ، ومعمري مروى ببرونزية وزن اكثر من 78 كلغ.

وفي المجموع توج المصارعون الجزائريون بـ7 ميداليات ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات، فيما جاءت تونس في الوصافة بـ3 ذهبيات، 4 فضيات وبرونزيتين، أما المغرب فحل ثالثا بذهبية واحدة، فضيتين و 5 برونزيات.