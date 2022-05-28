سيتم إطلاق منصة خاصة بجمع ملفات المترشحين للمناصب المتعلقة بتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) عبر نظام بروقرس، حسب ما كشف عنه اليوم السبت بباتنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان.

وأكد الوزير خلال لقائه بالأسرة الجامعية محليا بجامعة باتنة 1 أن عملية دراسة الملفات وإجراء المقابلات ستتم على مستوى كل مؤسسة جامعية معنية بالتوظيف الخارجي للأساتذة المساعدين قسم (ب)، حيث خصص القطاع 2.186 منصبا ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022.

وأضاف بأن القطاع خصص لأول مرة 250 منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة بهدف تدعيم التأطير الإداري النوعي بمؤسسات القطاع تجسيدا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

ويدخل هذا، يضيف الوزير، في إطار تجسيد برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث الذي يتطلب تحسينا في نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه، داعيا كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى الانخراط في الاستراتيجية التي تبناها القطاع لتنفيذ برنامج عمله المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.