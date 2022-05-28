توج نادي ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على ليفربول الانجليزي بهدف دون رد.

كما جرت العادة هذا الموسم في "الشمبينزليغ" لم يقدم نادي القلعة البيضاء أداء بطل، بل كان خارج الإطار تمام طيلة أطوار الشوط الأول، في المقابل أهدر ليفربول طيلة اللقاء أحسن الفرص التي اصطدمت بحارس عملاق، فكان تيبو كورتوا رجل اللقاء بدون منازع.

وسمح الهدف الذي سجله فينيسيوس لريال مدريد من الظفر بالكأس الرابعة عشر في دور أبطال أوروبا.

التتويج يجعل من قائد النادي الاسباني، الفرنسي كريم بن زيمة، في أحسن رواق للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.