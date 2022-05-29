توفي خمسة أشخاص صباح اليوم في حادث مرور أليم اثر انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم واحد الرابط بين تمنراست وعين قزام.

تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست

من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع تويوتا هيلكس على بعد حوالي 150 كلم من ولاية تمنراست بإتجاه ولاية عين ڨزام.

و قد أسفر هذا الحادث للأسف الشديد عن وفاة (5) أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة سنة (02) منهم مجهولي الهوية، ليتم تحويل جثث الضحايا الخمسة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفي تمنراست، فينا فتح أعوان الدرك الوطني تحقيقا في ظروف الحادث .