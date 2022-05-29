نقل المنتخب الأوغندي لكرة القدم، معسكره التحضيري، الذي يسبق مواجهة الجزائر في الرابع من جوان القادم بملعب الخامس جويلية، إلى تونس.

وأفاد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن مدرب منتخب "الرافعات"، الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش، حدّد 16 لاعبًا كانوا قد أنهوا استعداداتهم التي شرعوا فيها منذ الإثنين الماضي، من أجل السفر إلى تونس ومواصلة التدريبات.

وتابع المصدر أنه "سيلتحق ثمانية لاعبين آخرين لاحقًا بزملائهم في تونس، بينما ترك المدرب "ميتشو"، أربعة لاعبين يتدربون في أوغندا تحسبًا للقاء النيجر في الثامن من جوان القادم.

وفي الـ23 من الشهر الجاري، استدعى الناخب الوطني الأوغندي، 33 لاعبًا، تأهّبا لخوض مقابلتين رسميتَين، إحداهما ضد الجزائر.

للتذكير فإن بلماضي وصل زوال أمس السبت إلى أرض الوطن، وذلك من أجل الشروع في التحضيرات التي تسبق مباراة أوغندا، وسيعقد ندوة صحفية غدا الاثنين بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك من أجل تبرير خياراته.