انتشلت وحدة للغطاسين تابعة للحماية المدنية في البليدة، فجر اليوم، جثتي شقيقين غرقا في بركة لتجمع مائي، بأحد ضواحي مدينة العفرون.

خبر الحادث نزل كالصاعقة على جيران وأهل الضحيتين (أعمارهما تتراوح بين 10 و 12 سنة) ، و الذين اختفيا عن الأنظار منذ الجمعة الماضية، لتنطلق عملية بحث عنهما في كل مكان، بعد أن قال أحد الجيران بأنه شاهدهما وهما يقصدان البركة المائية والمشهورة بـ " القلتة" من أجل السباحة، أين تم العثور على ملابس ونعل أحدهما على حافة المجمع المائي الطبيعي، ليباشر فريق الغطاسين عملية الغوص، حيث تمكنوا من انتشال جثتي الضحيتين في وقت متأخر من الليل، و يبدو بأن أحد الشقيقين غامر و نزل في البركة لإنقاذ شقيقه، لكنه غرق معه و هو يحاول نجدته .

للإشارة الحادث هو الثاني في ظرف أسبوعين، أين تم تسجيل غرق طفل قاصر أيضا إقليم بلدية الصومعة، بمجمع مائي بحي فروخة بالتحديد