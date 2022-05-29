صرح عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليشاس، اليوم الأحد، بأن بيع الحبوب الروسية إلى دول العالم سيكون عن طريق العملة الروسية.

ونشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية قول كليشاس ”توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي، وكل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية".

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فيما كشف وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، سابقاً أن روسيا تسعى إلى التحدث مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول احتمالية التغيير إلى تسليم الصفقات بالعملة الروسية. كما تعتبر روسيا وأوكرانيا من المصدّرين الرئيسيين للحبوب، وسبب النزاع فيما بينهم إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية في كل أنحاء العالم.