أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، اليوم الأحد، على بدء تشغيل مركز الإشراف على شبكة خطوط الأنابيب لنشاط النقل التابع لشركة سوناطراك، الواقع على مستوى سيدي رزين.

وأوضح بيان للشركة، أن إنجاز هذه المنشأة يدخل في إطار تحديث وسائل الاستغلال، ويسمح بتحقيق رؤية ومتابعة مركزية شاملة ومفصلة و آنية لجميع عمليات الاستغلال لمجمل شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب.

وأشار ذات البيان، أن نشاط النقل عبر خطوط الأنابيب لسوناطراك يتكفل بتسيير منشآت هامة تتكون من: •شبكة خطوط النقل عبر الأنابيب بطول إجمالي يزيد عن 21000 كلم وقدرة نقل تبلغ 405 مليون طن بترول سنويًا، وتتكون من 43 خطا منها 23 خطا لنقل الغاز الطبيعي.

•مركز وطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل. •مركز وطني لتوزيع المحروقات السائلة بحوض الحمراء85 محطة ضخ وضغط، 128 خزان (النفط الخام والمكثفات) بسعة 4300 مليون طن مكافئ بترول. •محطات بحرية تتكون من 12 محطة تعبئة على الرصيف و5 عوامات تعبئة للنفط الخام في أعالي البحار •محطتين دوليتين لضغط الغاز.