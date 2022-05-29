كشفت اليوم تقارير إعلامية، تركية أن الدولي الجزائري إسلام سليماني مرشح للعودة إلى فريقه السابق نظرا لحاجة النادي إلى هداف من الطراز الرفيع.

صحيفة" أسبور"، أكدت أن إدارة فنربخشه التركي رسمت تعاقدها من المدرب البرتغالي خوخي فيرناندو خيسوس، من أجل الإشراف على النادي الموسم المقبل.

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المصدر ذاته، أكد أن خيسوس طالب من إدارة فنربشخه ضرورة التعاقد وعلى جناح السرعة مع " السوبر سليم"، خاصة وأن الإثنان تربطهما علاقة طيبة منذ أن كان الهداف التاريخي لاعبا في سبورتينغ لشبونة تحت إشراف المدرب خيسوس.

ويعد الهلال السعودي المنافس المباشر لفنربخشه على إنتداب سليماني إذ يسعى أوضحت وسائل إعلام سعودية مؤخرا أن الهلال تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.