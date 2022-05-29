أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 68 شخصًا اعتقلوا وتم وضع 39 قيد التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة مساء السبت في باريس على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب أعمال الشغب في محيط ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني، وفق ما جاء اليوم الأحد ،عبر موقع " فرانس 24".

وفي حادثة نادرة لمباراة من هذا المستوى، تأجل انطلاق النهائي الذي فاز فيه ريال مدريد الاسباني على ليفربول الانكليزي لمدة 36 دقيقة، بسبب التوترات خارج الملعب.

وحاول العديد من المشجعين تسلق بوابات السياج لمحاولة الدخول بالقوة، وتصدى عناصر الشرطة للمتسللين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان. ولم يتمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر من الدخول إلى الملعب إلا في نهاية الشوط الأول من المباراة.

وقالت شرطة باريس في بيان مساء السبت إنه قبل المباراة عطل العديد من المشجعين بدون تذاكر أو حاملي التذاكر المزورة الوصول إلى ستاد دو فرانس، على مستوى المحيط الأمني الخارجي".

وألقى وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر باللوم على "الآلاف من المشجعين البريطانيين بدون تذاكر أو مع تذاكر مزورة الذين حاولوا اقتحام" الملعب.

إجمالا، تم توقيف 238 شخصًا من قبل خدمات الطوارئ المختلفة طيلة اليوم، بسبب "حالات طوارئ نسبية"، كالسكر أو الحوادث البسيطة، بما في ذلك التضرر من الغاز المسيل للدموع، وفق ما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء في باريس لوكالة فرانس برس.