أطاحت مصالح الدرك الوطني، بولاية مستغانم، بشبكة إجرامية مختصة في تدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، بأن العملية جاءت إثر تنفيذ أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية استيدية، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث لدورية بالساحل الغربي لولاية مستغانم، حيث تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في تدبير عمليات الإبحار السري، فيما لا يزال شخصان آخران مشتبه فيهما في حالة فرار.

وحجز أفراد الدرك الوطني قاربا مطاطيا، ومحركا كانت الشبكة الإجرامية تعدهما لتنفيذ الرحلة غير الشرعية.

كما حجزت ذات الفرقة مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، تقدر بـ 560 أورو و4 هواتف نقالة كان يستعملها المشتبه فيهم من أجل التواصل.

وعن تهمة تدبير وتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، تم تقديم الموقوفين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة.