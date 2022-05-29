أوقف عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني، بأمن دائرة المحمدية، في معسكر، مشتبه فيهما يبلغان من العمر 23 و30 سنة في قضية سرقة من داخل منزل طالت خزانة حديدية بها مصوغات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي، كما تم التمكن من استرجاع المسروقات.

العملية جاءت بناءا على شكوى تقدمت بها الضحية ضد المشتبه فيهما، بعد تعرضها لسرقة طالت مصوغات من المعدن الأصفر، من داخل منزلها العائلي، بعد تكثيف التحريات تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية، تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيها وتوقيفهما.

وقد كلّلت النتائج بالعثور على الخزانة الحديدية محل السرقة، بها مصوغات ومبلغ مالي معتبر، تم استرجاعها. بعد استيفاء كامل إجراءات التحقيق وبموجب إجراء قضائي، قدّم المشتبه فيهما أمام العدالة لمحاكمتهما.