أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش الجزائر العاصمة، في بيان لها اليوم الأحد، عن وضع نظام للمناوبة لضمان عدم حصول تذبذبات في التوزيع خلال امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والباكالوريا.

وجاء في البيان : "تطبيقا لمبدأ الإعلام الجواري وتقديم المعلومة لزبائنها الكرام، وتطبيقا لتعليمات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز التوزيع، وكذا ناحية التوزيع الجزائر، وفي إطار مرافقة جميع المناسبات الوطنية الهام، وتزامنا مع امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تعلم مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش وتطمئن زبائنها الكرام أنها قد وضعت نظاما للمناوبة ينطلق بتاريخ الفاتح من شهر يونيو المقبل ليستمر مفعوله إلى غاية نهاية الامتحانات المبرمجة من طرف وزارة التربية والتعليم".

كما قامت المديرية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من إطارات وإداريين وأعوان التدخل، على مدار 24 /24سا على مستوى جميع البلديات التابعة للتغطية الإقليمية للمديرية وهذا قصد مرافقة مدراء مراكز إجراء الامتحانات قبل وأثناء وبعد إجرائها من أجل تحقيق جودة واستمرارية التموين بالكهرباء والغاز".