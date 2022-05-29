أطاحت مصالح الشرطة بوهران مروجين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة في المخدرات وحجز 8,10 غرام من الكوكايين، حسبما استفيد اليوم الأحد من مديرية الأمن الولائي.

وجاءت هذه العملية بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن الحضري باسطو ببلدية بئر الجير مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في الحيازة وتخزين ونقل المخدرات الصلبة والكيف المعالج والمؤثرات العقلية، والعلاقات العامة.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من توقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية وحجز 8,10 غرام من الكوكايين و180 غرام من الكيف المعالج و570 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم خلال هذه العملية أيضا حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج ومركبة كانت تستخدم في نقل هذه السموم ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة مختلفة الأنواع والأحجام وذرع فولاذي يستعمل للحماية وكلاب شرسة كانت تستعمل لترهيب وتخويف المواطنين وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الموقوفين سيحالان بموجبها أمام العدالة بتهمة تكوين شبكة إجرامية منظمة مختصة في الحيازة وتخزين ونقل المخدرات (الصلبة-الكيف المعالج) والمؤثرات العقلية، وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة من خمسة أشخاص متورطين في الحيازة وتخزين ونقل المؤثرات العقلية وحجز 1124 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 120 ألف دج ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الحجم الكبير.