أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، وذلك في إطار التدابير الرامية للوقاية من حرائق الغابات.

وجاء في البيان : "في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2022/2021، وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة لهذا الغرض، تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج مادة الفحم، وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية".

و أضاف : " وعليه فقد تم تكليف مصالح الغابات بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء السالف الذكر، وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول". ختم البيان.