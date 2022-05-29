29 ماي 2022
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وزارة الفلاحة تتخذ قرارا بشأن إنتاج الفحم

مجتمع
29 ماي 2022 ()
شاهر .ع
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 أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، وذلك في إطار التدابير الرامية للوقاية من حرائق الغابات.

وجاء في البيان : "في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2022/2021، وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة لهذا الغرض، تعلم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج مادة الفحم، وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية".

و أضاف : " وعليه فقد تم تكليف مصالح الغابات بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء السالف الذكر، وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول". ختم البيان.

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