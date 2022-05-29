توشك أشغال الشطر الأول من مشروع الطريق المزدوج الذي يربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق-غرب على نهايتها على أن يدخل حيز الخدمة قبيل انطلاق الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة هذه الصائفة، حسبما استفيد لدى مديرية الأشغال العمومية.

و حسب الى ذات المصدر فإن أشغال تجسيد هذا الشطر الممتد على مسافة 8 كلم من مجموع 26 كلم لمشروع الطريق المزدوج لميناء وهران تسير بوتيرة متسارعة وهي حاليا في مرحلة تعبيد الطريق على أن يدخل حيز الخدمة شهر جوان المقبل أي قبيل انطلاق الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري من 25 جوان إلى 6 جويلية القادمين.

من جهته، أبرز المدير المحلي للنقل، الطاهر حقاص لوكالة الأنباء الجزائرية أنه باستلام هذا الشطر الذي يؤدي إلى الطريقين الاجتنابيين رقم 4 و5 سيتم إضفاء سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي تقدر حاليا ب 1.500 شاحنة يوميا على أن ترتفع إلى 3 آلاف شاحنة مع دخول مشروع توسعة نهائي الحاويات لميناء وهران حيز الخدمة.

و يشمل الشطر الأول من المشروع على ثلاثة أروقة في كل اتجاه مع العلم أن المشروع عرف تأخرا بسبب الأرضية الصعبة والمحاذية للبحر إلى جانب مشاكل تقنية كانزلاق التربة وغيرها والتي تم التكفل بها نهائيا، وفق المديرية المحلية للأشغال العمومية.