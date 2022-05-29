تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ:573 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، وذلك بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما يقومان بترويج المشروبات الكحولية دون رخصة على مستوى حي برمادية.

وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهما على متن مركبة من نوع رونو سامبول التي كانت تحتوي بالصندوق الخلفي على 573 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام،بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام العدالة عن قضية حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع.