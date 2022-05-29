عزز مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي صفوف "الخضر" بسبعة أسماء جديدة على دفعة واحدة من أجل الإلتحاق بالمعسكر الإعدادي للمحاربين تحسبا استعدادا لمواجهتي أوغندا وتنزانيا.

واعتمد الموقع الرسمي " ترانسفر" ماركت المختص في القيم السوقية للاعبين والمدربين وكذا الإحصائيات، العناصر الجديد ضمن برنامجه، إذ تفاوتت القيمة المالية للوافدين الجدد على حسب الدوريات التي ينشطون فيها.

البداية بالأكثر قيمة، حيث يتصدّر بلال براهيمي الذي يلعب بجانب هشام بوداوي ويوسف عطال في نيس الفرنسي القائمة، وهو المنتقل حديثا إلى نادي الساحل قادما من أونجي، وحددت قيمته بأربعة ملايين يورو.

الظهير الأيمن حكيم زدادكة لاعب كيلرمون الفرنسي والمرشح للانضمام إلى فريق ليل فقد جاء الثاني ضمن قائمة السبعة المعوّل عليهم إذ بلغت أسهمه في السوق 3 ملايين أورو.

ويتواجد اللاعب الشاب، يانيس حمّاش الظهير الأيسر لفريق بوافيتشا البرتغالي ثالثا بقيمة مالية وصلت 2 مليون أورو. وبالرغم من أنه لا يزال في بداية مشواره، ونجح في الظفر بعقد إحترافي في بلجيكا، تجاوز عبد القهار قادي خريج أكاديمية بارادو بعض اللاعبين في الفريق الوطني، متوسط الميدان الجديد لن تقل قيمة تحويله من كورتري إلى فريق آخر عن 2 مليون أورو.

في السياق ذاته لا يبعد سعر بلال عمراني متوسط ميدان أف سي كلوج الروماني، عن قادري وحمّاش حيث بلغت اسهمه 1.20 مليون أورو.

وبفارق خمسين ألف يورو، يتفوف اللاعب الشاب لوفاق سطيف رياض بن عياد على الحارس الجديد " أنطوني ماندريا" الذي سينافس الرايس مبولحي ومصطفى زغبة، خريج أكاديمة بارادو كذلك تساوي قيمته السوقية 350 ألف أورو، أما " ماندريا" الذي يلعب بقميص أونجي فتوقف عدّاد أرقامه عند 400 ألف أورو.