أصيب ثلاثة اشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث اصطدام بين قطار وسيارة نفعية في موقع لا يوجد فيه طريق أو معبر للسكة الحديدية، على الطريق الرابط بين السانية ومسرغين، غرب ولاية وهران.

الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم، عندما تفاجأ سائق قطار "كوراديا" المتوجه من محطة وهران نحو عين تموشنت، بسيارة تقطع السكة في موقع ممنوع عبوره.

وحاول السائق ومساعديه، كما ذكر شهود عيان، أن يوقف القطار، إلا أنه لم يتمكن. ما نجمع عنه صدم القطاع للسيارة من نوع "رونو كونغو" في وسط السكة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث، حيث قامت بإجلاء ركاب السيارة وعددهم ثلاثة نحو العيادة متعددة الخدمات للسانية للعلاج، بعد أن تلقوا الاسعافات الأولية في موقع الحادث. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.