Le ministre de la santé et de a réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a mis fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd, suite au rapport accablant qui lui a été soulevé, la semaine passée, par un groupe parlementaire.

Ledit rapport parlementaire faisant état de mauvaise gestion, de laisser-aller et de mauvais traitement des malades, a été la raison du limogeage du DG et de son remplacement par le secrétaire général de l’hôpital, en l’occurrence Rachid Derradji.