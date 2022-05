La production du charbon du bois a été temporairement gelée, afin d’éviter le déclenchement des feux de forêt durant la saison estivale, a annoncé dimanche le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook.

Selon le même communiqué, il a été décidé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention et de protection des forêts contre les incendies pour la saison 2021-2022 et de renforcer les mesures préventives prises.

Le ministère a annoncé la décision de geler temporairement la production de charbon, en raison des dangers d’incendies au niveau des zones forestières.

Il a, également, indiqué que les autorités forestières travaillent pour que la procédure soit strictement respectée.

Toute violation de cette décision exposera les responsables à des sanctions conformément aux lois en vigueur.