كشف رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، عن استيراد 740 ألف وحدة من بخاخات مرضى الربو من أصل 5 ملايين وحدة مبرمجة للاستيراد على أن يتم توزيعها على الصيدليات خلال 48 ساعة القادمة .

وفي تصريح للاذاعة الجزائرية، أكد أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حررت اليوم حوالي 180 ألف وحدة من دواء الفنتولين،

حيث سيتم توزيعها خلال 48 ساعة القادمة اعتبارا من اليوم، لبائعي الجملة منه إلى الصيدليات، وذلك لتغطية العجز المسجل في الدواء.

وأضاف رئيس مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية انه سيتم تحرير الكمية المتبقية، والمقدرة حوالي 580 ألف وحدة من الفنتولين. توزع تدريجيا بعد استكمال الإجراءات المراقبة الإدارية والتقنية.