لفظ كهل في العقد الخامس أنفاسه بحي كوسيدار بمدينة خنشلة بسبب عضة كلب كان قد فاجأه في الحي حين كان الضحية بصدد الخروج كمن منزله باتجاه عمله، في الوقت الذي ناشد السكان السلطات والمنتخبين بالتدخل لإبادتها ومتابعة مربيها قضائيا

الضحية كان خارجا من منزله قاصدا مكان عمله ليفاجئه كلب ونزل فيه عضا وظفر فيه ليسقط أرضا وقبل نقله إلى مصلحة الاستعجالات لتلقي الإسعافات لفظ أنفاسه، وقد استغل السكان هذه الحادثة التي كانت عدة حوادث عض وقعت بالمدينة ليطالبوا من السلطات المحلية والمنتخبين التدخل والقيام بحملة إبادة للكلاب التي غزت المدينة خاصة في الأحياء الشعبية التي يعمد بعض المواطنين إلى تربيتها في الوسط الحضري وإطلاقها دون تلقيح أو أي وثيقة، ويستغلها حراس الورشات والحظائر للحراسة، كما أن محيط المؤسسات التربوية صارت تعج بها لاصطحابها من قبل بعض الشباب وتحريضها على التلاميذ الذين تعرض الكثير منهم لإصابات خطيرة.