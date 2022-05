Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Remtane Lamamra a rencontré dimanche son homologue tunisien Othman Jerandi, en marge du sommet africain extraordinaire.

Le ministre Lamamra a affirmé lors de sa rencontre que l’Algérie restera toujours aux côtés de la Tunisie qui fut et demeure encore un appui pour l’Algérie compte tenu du passé, du présent, de l’avenir et du destin commun des deux pays.

à son tour, Othman Jerandi s’est félicité de la convergence des vues concernant les différentes questions sur les scènes régionales et internationales en cette conjoncture politique, économique et sécuritaire au cours de laquelle les défis se sont multipliés et se sont complexifiés, ce qui nécessite d’unir les efforts pour les affronter avec fermeté,