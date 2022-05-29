توج المنتخب الجزائري للجيدو (أكابر) بلقب البطولة الإفريقية في المنافسات حسب الفرق مختلط التي أقيمت اليوم الأحد بوهران في ختام النسخة 43 للحدث الرياضي القاري.

وبعد تأهل سهل أمام الكاميرون في التصفيات، واجه المصارعون الجزائريون منافسة قوية في المواجهات النهائية من طرف نظرائهم من السنغال الذين كانوا قد تغلبوا على منتخب المغرب في الدور السابق.

وتوجب انتظار المنازلة السادسة حتى يتجسد انتصار الجزائر بفضل حلاطة يمينة (-57 كغ) التي حسمت مصير نهائي البطولة الإفريقية مما سمح للجزائر بالفوز (4-2).

وكانت حلاطة رابع عنصر في المنتخب الوطني يفوز بمنازلته بعد رضوان مسعود (-73 كغ) وبلكحل سعاد (-70 كغ) وعسلة سعاد (-70 كغ) ، بينما فاجأ الجميع بن عمادي عبد الرحمن (-90 كغ) وبرقعة محمد (+ 90 كغ) بخسارتيهما ضد السنغاليين دياوو وندياي.

من جهتهما، تقاسم منتخبا المغرب والكاميرون المركز الثالث المرادف للميدالية البرونزية بعد فوزيهما على التوالي على أنغولا وجزر موريس (4-0 و4-1).

في نهاية منافسات بين الفرق، قال المدرب الوطني أحمد موسى لوأج أنه سعيد جدًا بهذا الفوز على السنغال في نهائي لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وأضاف: "مثلما كان متوقعًا، لم تكن المهمة سهلة ضد الخصم السنغالي، الفائز في النسخة السابقة للبطولة. على الرغم من ذلك، تمكنا من رفع التحدي''.

وأشاد المدرب الوطني بالمناسبة بأشباله "الذين بذلوا الكثير من الجهد أثناء التحضيرات والحمد لله أنهم قطفوا ثمار تعبهم"، على حد تعبيره.

وبدا نفس التقني، الذي عاد إلى العارضة الفنية الوطنية منذ عام تقريبا، متفائلًا أيضًا بخصوص التحديات القادمة التي تنتظر النخبة الجزائرية، لا سيما النسخة ال19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين بوهران.

وقبل منافسات بين الفرق، كانت العناصر الوطنية قد حصدت سبعة ألقاب فردية من مجموع خمسة عشر ميدالية (سبع ذهبيات وثلاث فضيات وخمس برونزيات)، حصاد سمح للجزائر بإنهاء منافسات الفردي في المركز الأول، متقدمة على تونس الحائزة على تسع ميداليات (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان) و المغرب الثالث بمجموع ثماني ميداليات (ذهبية واحدة و فضيتان وخمس برونزيات).

يذكر أن هذا الحدث الرياضي القاري الذي، احتضنه مركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" منذ الخميس الفارط شهد مشاركة قوية تمثلت في 175 مصارعا ومصارعة من 26 دولة.

جيدو (بطولة إفريقيا-2022): جدول الميداليات

الجدول النهائي لميداليات النسخة الـ43 من البطولة الإفريقية للجيدو أكابر (رجال وسيدات) التي أقيمت في وهران في الفترة من 26 إلى 29 مايو بحضور 175 مصارعا من 26 دولة.

البلد الذهب الفضة البرونز

1- الجزائر 7 3 5

2- تونس 3 4 2

3- المغرب 1 2 5

4- ج موريس 1 1 1

5- مصر 1 0 3

6- أنغولا 1 0 1

7- الكاميرون 0 1 4

8- ج إفريقيا 0 1 3

9- السنغال 0 1 1

10- ر.الأخضر0 1 0

11- ك ديفوار 0 0 2

12- زامبيا 0 0 1.

الترتيب حسب الفرق:

1- الجزائر

2- السنغال

3- المغرب والكاميرون

5- أنغولا و جزر موريس.