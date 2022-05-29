سلطت قناة تلفزيونية اسبانية الضوء على حقائق ميدانية من خلال انجاز روبورتاج حول احدى العمليات العسكرية للجيش الصحراوي ضد قواعد قوات الاحتلال المغربي خلف الجدار الرملي الفاصل.

ورافق فريق اعلامي من القناة الخامسة الإسبانية، وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى الخطوط الأمامية في إحدى الهجمات التي نفذها، مستهدفا القوات المغربية حيث نقل صورا حية عن المشهد في سياق سلسلة الهجمات المتتالية.

وقال فريق القناة أن الجيش الصحراوي وافق على طلب مرافقته في مهمة عسكرية على طول الجدار الرملي الذي يفصل الأراضي المحتلة عن الأراضي الصحراوية المحررة، وتابع الفريق انه بعدما تلقى اتصالا من الجيش، تم ارسال سيارة لتقله الى مواقع العمليات، و اضطر إلى “إطفاء الهواتف المحمولة وحتى أضواء السيارات من أجل الأمان”، مع دخولهم واحدة من “أكثر المناطق سخونة في العالم”.

و اضطر الوفد الاعلامي الى تغيير السيارات “من أجل الأمان”، ليحضر بعد ذلك انطلاق العمليات العسكرية للجيش الصحراوي، ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، كما استغل الفرصة ليستجوب محمد بعالي، قائد الناحية العسكرية السادسة في جبهة البوليساريو.