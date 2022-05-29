استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بيار أودان نجل المناضل من اجل القضية الجزائرية، موريس أودان وذلك في إطار تشجيع الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي و جمعية جوزيت و موريس أودان.

وأكد بن زيان أن استقبال بيار أودان بصفته أولا ابن المناضل موريس أودان وكونه مختصا في الرياضيات ومسؤولا في جمعية جوزيت وموريس أودان، يدخل في إطار مساعي "تشجيع العمل المشترك بين مؤسسات البحث العلمي الجزائرية وجمعية جوزيت موريس أودان لإيجاد الإمكانيات وتحديد المعايير من أجل تعميم الرياضيات في المؤسسات الجامعية والتربوية".

كما استذكر الوزير، رفقة ضيفه، حيثيات إطلاق اسم موريس أودان على المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران في افريل 2017 وما يمثله ذلك من أهمية تاريخية وعلمية بالنسبة للجزائر.

بدوره، قال بيار أودان، أنه تطرق مع وزير القطاع إلى جائزة موريس أودان للرياضيات وكيفية جعلها "دائمة" خاصة وأنها جائزة تمنح لكفاءتين في الرياضيات جزائرية وفرنسية في آن واحد.

وطرح السيد أودان "امكانية استقبال كفاءات بارزة في العلوم الرياضية للاستفادة منها في دورات علمية داخل مخابر أو فرق بحث هنا في الجزائر أو بفرنسا لفترات محددة بهدف تطوير التعاون في هذا المجال".