كشف بيان لمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة انه تم اليوم الأحد الاتفاق على تحديد مجالات الاستثمار للمؤسسات المصغرة التي يمكن تجسيدها في القطاع الفلاحي وعلى خلق مؤسسات مصغرة لتثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية.

و جاء ذلك خلال اجتماع تقني ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، ضم مدراء وممثلي المجمعات الاقتصادية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلة في الديوان الجزائري المهني للحبوب، الجزائرية للحوم الحمراء، مجمع تثمين المنتجات الفلاحية "جفابرو" وكذا مجمع الهندسة الريفية.

ويندرج هذا الاجتماع في اطار تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من الحصول على عقود تجارية ومشاريع مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى وكذا توجيه حاملي المشاريع للقطاعات الاستراتيجية.

وقد تم خلال هذا اللقاء تحديد مجالات الاستثمار التي يمكن تجسيدها في القريب العاجل، والمتمثلة خاصة في استغلال الكحول غير القابل للاستهلاك لإستخراج مادة الكحول الطبي وكذا استغلال أعلاف العنب لاستخراج الزيوت النباتية.

كما تقرر منح أراضي المزارع النموذجية التابعة لوزارة الفلاحة و غير المستغلة من أجل تخصيص جزء منها لحاملي المشاريع وكذا المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال الفلاحي.

وتم أيضا الاتفاق على خلق مؤسسات مصغرة داخل المذابح التابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك ''أقرولوغ'' لاسترجاع واستغلال جلود وصوف المواشي وكذا خلق نقاط بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بالشراكة مع المجمع، حسب البيان.