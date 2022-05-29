استنكر الحزب الجمهوري التونسي فتح باب التطبيع في المجال الرياضي على مصراعيه، وذلك بالسماح لمستوطنين صهاينة بالمشاركة في دورات رياضية في الأيام القادمة بمدينة الحمامات.

وقال الحزب في بيان له، انه سلطة 25 جويلية ، تعمد في محاولة لفك عزلتها الدولية على خطوات تطبيعية غير مسبوقة عبر استقبال جحافل الصهاينة في مدينة جربة تحت غطاء الزيارة الدينية لمعبد الغريبة و فتح باب التطبيع في المجال الرياضي على مصراعيه بالسماح لمستوطنين صهاينة بالمشاركة في دورات رياضية في الأيام القادمة بمدينة الحمامات".

وندد الحزب بشدة بهذه الخطوات التطبيعية و" حمّل رئيس سلطة الأمر الواقع في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيد، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة الممنهجة وما تمثله من نيل من السيادة الوطنية وطعن في الظهر لأشقائنا الفلسطنيين".

و دعا الحزب الجمهوري كل القوى الوطنية وجموع المواطنين إلى التجند للتصدي لكل اختراق للساحة الوطنية ومنع كل تظاهرة رياضية يفتح فيها باب المشاركة أمام رعايا دولة الاحتلال، مطالبا سلطة الأمر الواقع بإلغاء الدورة الرياضية المبرمجة بالحمامات وترحيل من وقع قبول مشاركته فيها من المستوطنين الغاصبين