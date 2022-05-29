توجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إلى شرق البلاد حيث زار منطقة خاركيف التي سحبت موسكو منها في الأسابيع الأخيرة قواتها لتعيد نشرها على جبهات أخرى.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق «تلغرام»: «2229 منزلاً مدمراً في خاركيف وفي المنطقة... سنرمم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة إلى خاركيف والمدن والقرى الأخرى كافة حيث أتى الشر».



ونقل موقع مكتب الرئيس على الإنترنت عنه قوله للجنود: «أنتم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعاً ومن أجل بلادنا»، مضيفاً أنه أثنى عليهم ومنحهم هدايا.