تعتبر إدارة الأموال مهارة حياتية مهمة يمكن للأطفال البدء في تعلمها في سن مبكرة.



يساعد تعليم هذه المهارة الأطفال على تمكينهم من التعرف على احتياجاتهم وفهم مبدأ الادخار وقيمة المال والمصروف.



لكن عند تعليم الأطفال كيفية استخدام المال، يجب الاعتماد على أنشطة اللعب والتعلم التي تنطوي على المال. بالإضافة إلى مساعدتهم على خوض تجارب الشراء والصرف بأنفسهم.



أظهرت دراسة نشرتها خدمة Money Helper التابعة للحكومة البريطانية أن التجارب المبكرة التي يمر بها الأطفال مع المال يمكن أن تشكل سلوكهم المالي كبالغين، وفقاً لتقرير نشر في صحيفة The Guardian.



وجدت الدراسة أنه بحلول سن السابعة يكون معظم الأطفال قادرين على فهم قيمة المال والتمييز بين الاحتياجات والرغبات وفهم أن بعض خيارات الصرف لا رجوع فيها أو ستسبب لهم مشاكل في المستقبل.



لذلك من المهم البدء في عمر مبكر، وهذه بعض الأفكار المفيدة:



- أظهر لطفلك عملات مختلفة وتحدث عن أسمائها وأشكالها وأحجامها وألوانها وقيمها ورموزها.

- ساعد طفلك في ترتيب العملات المعدنية والأوراق النقدية من أصغر حجم إلى أكبر حجم، ثم من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة.

- عندما تذهب للتسوق، امنح طفلك نقودك للدفع.

- عندما يكبر طفلك، اسمح له بأخذ أمواله الخاصة وشجعه على الدفع تحت إشرافك.

- أظهر لطفلك كيف تقوم بسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي. واسمح له بإدخال المبلغ أو النقر على البطاقة واستلام النقود عند خروجها.

- أظهر لطفلك كيف تأتي الأموال من حسابك عبر الإنترنت عند إجراء عملية شراء عبر الإنترنت، أو عند الدفع في محل البقالة أو رحلة الحافلة أو القطار.

- انتبه لفضول طفلك وأسئلته. وإذا أظهر طفلك اهتماماً بالمال، فاستخدمه كفرصة لإجراء محادثة حول كيفية عمل المال والأموال المستخدمة في المجتمع وحياة أسرتك.



كيف تجيب عن سؤال: "من أين يأتي المال"؟



من المهم أن يعرف طفلك أن الأموال التي تستخدمها عائلتك لشراء الأشياء تأتي من مكان ما، على سبيل المثال، من عملك والحكومة وما إلى ذلك. وإليك بعض الأفكار لشرح ذلك من خلال الأنشطة واللعب:



- اشرح من أين تحصل على أموالك. أظهر لطفلك حسابك المصرفي أو حسابك عبر الإنترنت حتى يتمكن من الفهم. أو يمكن أن تشرح له الطريقة التي تستلم بها أجرك.

- إذا حصل طفلك على أموال بمناسبة عيد ميلاده، اشرح له أن هذا يحدث فقط في المناسبات الخاصة وأن هذه ليست طريقة يومية لكسب المال.

- امنح طفلك مصروفه الخاص. ويمكن أن يكون ذلك من خلال تعليم الطفل فكرة أنه يمكنك الحصول على المال مقابل العمل والقيام ببعض المهام.

- علم طفلك أن هناك طرقاً أخرى لكسب المال، على سبيل المثال، بيع الحرف اليدوية أو الطعام محلي الصنع أو غسل السيارة العائلية أو تنظيف النوافذ.

- قراءة الكتب وسيلة ممتعة لطفلك لمعرفة المزيد عن المال. اختر قصصاً تشرح فكرة الدخل والمصروف والإدخار.



من المهم أن تشرح للطفل الفرق بين صرف المال من أجل الاحتياجات أو الرغبات



من المهم أن تشرح للطفل أن المال لشراء الأشياء التي نحتاجها ونريدها وتلزمنا يومياً مثل الطعام والشراب. وكذلك لشراء الأشياء التي نرغب بها لكن يمكننا العيش بدونها.



عندما يفهم الأطفال الفرق بين الاحتياجات والرغبات، يمكنهم البدء في التعرف على أساسيات الميزانية والادخار. وهذا يتعلق بإنفاق أموالك على الأشياء التي تحتاجها أولاً.



ثم يمكن أن تشرح للطفل أنه إذا كان لديك أي أموال متبقية بعد شراء ما تحتاجه، فيمكنك إنفاقها على الأشياء التي تريدها، أو يمكنك حفظها وادخارها.



يمكنك تطبيق هذه الأفكار لتساعده على فهم الفرق:



- اطلب من طفلك إلقاء نظرة على كتالوج التسوق وإبراز الأشياء التي تحتاجها عائلتك والأشياء التي يريدها.

- إذا كان طفلك أكبر سناً، اجعله يكتب قائمة باحتياجاته ورغباته. أو يمكنك عمل قائمة تسوق في السوبر ماركت معا، والتحدث عن الأشياء التي تحتاج إليها وأيها ترغب بها لكنها ليست احتياج أساسي.

- إذا تبرعت بالمال لجمعية خيرية، فاستخدم ذلك كفرصة لمناقشة كيفية مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم.

- تحدث عن كيفية محاولة الإعلان التأثير على احتياجاتنا ورغباتنا.

- يتعلم الأطفال الكثير عن إدارة الأموال من خلال مشاهدة كيفية استخدامك للمال في حياتك اليومية. يمكنك التأثير على مواقف طفلك تجاه الإنفاق والادخار عن طريق استخدام المال بشكل مسؤول في حياتك الأسرية اليومية.