ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وتنتظر سوق النفط ما إذا كانت الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية قد تصل إلى واردات النفط الروسية، في ظل مشاورات مكثفة داخل الكتلة للتوصل إلى اتفاق موحد، مع معارضة بعض الدول، وفي مقدمتها المجر.

وبحلول الساعة 07:42 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.27%، ليصل إلى 119.75 دولارًا للبرميل، بعدما هبط تحت 117 دولارًا خلال الجلسة. كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.43%، مسجلًا 115.57 دولارًا للبرميل.