توعد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، باتخاذ إجراءات ردعية في حقّ كل مسؤول متقاعس، في أشغال تجهيز واستلام منشآت القطاع المخصّصة للاستعجالات الطبية.

وأبدى وزير الصحة، خلال اللقاء التقييمي "الدوري" مع مدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية، مساء أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي بحضور الإطارات السامية للوزارة، عدم رضاه على بعض مصالح الاستعجالات كما هو الأمر في مستشفى عنابة، مشددا في خطابه على تحسين المرافق الصحية وضرورة الإسراع في وتيرة تسليم المنشٱت المنجزة مع إلزامية تطابقها مع رزنامة الاستلام المحددة مسبقا من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني.

وكانت تدخلات وزير الصحة شديدة اللهجة في مخاطبة عدد من المسؤولين، بعد تسجيله بعض التماطل في عمليات تجهيز واستلام المنشٱت والمتعلقة منها بعدد من المستشفيات المخصصة للاستعجالات الطبية الجراحية.

وجدد الوزير على ضرورة تطبيق تعليماته كاملة وإلا ستتخذ إجراءات ردعية في حق كل مسؤول متقاعس، والعمل على الإسراع في عملية تجهيز المنشٱت الصحية المنجزة والمهيئة بشكل كامل قصد استلامها ووضعها حيز الخدمة في وقتها المحدد خدمة للمريض.