قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، اليوم الإثنين، إنّها جمعت بيانات وإحصاءات عن 257 حالة إصابة جديدة مؤكدة بجدري القردة، ونحو 120 حالة مشتبه بها، في 23 دولة. وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، عن 12 حالة إصابة بجدري القردة في 8 ولايات.

وأضافت المنظمة في تحديثها الأخير، أمس الأحد، أن خمس دول إفريقية ينتشر فيها جدري القردة بشكل شائع، مؤكدة تلقيها تقارير عن 1365 حالة إصابة و69 حالة وفاة بسبب الفيروس. وتم الإبلاغ عن هذه الأمراض في فترات مختلفة تتراوح من منتصف ديسمبر إلى أواخر ماي.

وأوضحت المنظمة أنه منذ عام 2017، ارتبطت الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدري القردة في غرب إفريقيا بصغر السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج.

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل، "مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط إفريقيا".

وقالت الصحة العالمية أيضا في تحديثها "يمكن أن تصبح مخاطر الصحة العامة عالية إذا استغل هذا الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كمرض بشري، وانتشر إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، مثل الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".