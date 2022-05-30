يؤكد الدكتور ليامين كوسة رئيس مصلحة الأوبئة والوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، إن المصدر الرئيسي لـ "وباء جدري القردة" هو إحدى القوارض الموجودة ببلدان إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى على غرار الكونغو.

وأوضح الدكتور كوسة اليوم الإثنين في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، إنه سجلت ولأول مرة منذ القضاء على الوباء في الثمانينات، إصابات خارج إفريقيا، بعد تنظيم حفل للمثليين ضم 80 ألف شخص، بإحدى الدول الأوروبية، حيث تم تسجيل أولى الاصابات بجدري القردة هذه السنة.

وأفاد رئيس مصلحة الأوبئة والوقاية بأن وباء جدري القردة ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ثم من إنسان إلى آخر بسبب العلاقات الجنسية، واللمس واستنشاق الرذاذ في الوسط الذي يتواجد به المريض. مضيفا إن وباء جدري القردة لا يقتل، لكنه يترك ندبات وخيمة على مستوى الجلد.

وأبرز ضيف الإذاعة إن من بين الأغراض الرئيسية لجدري القردة هي الحمى القوية، والتعب الكبير وطفحات جلدية تسبب الحكة. ويشكل خطر على فئتي الأطفال وذوي المناعة الضعيفة فقط.

وقال الدكتور كوسة في حال تسجيل حالات إصابة في الجزائر، فإنه من المحتمل العودة إلى التدابير الوقائية التي طبقت خلال جائحة كورونا، كاستعمال الكمامات والغسل المستمر لليدين، خاصة مع احتضان تظاهرة العاب البحر الأبيض المتوسط بوهران الصائفة الحالية.

وختم تصريحه قائلا لا يوجد علاج، بل هناك لقاح يمكن لروسيا وأمريكا فقط صنعه، لأنهما البلدان الوحيدان في العالم اللذان يضمان على مستوى مخابرهما، عينات من الفيروس كاحتياط.