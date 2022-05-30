عقد صباح اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرّج عمر خزال بالمركز التقني لسيدي موسى أين سينطلق اليوم الإثنين المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" تحسبا لمواجهتي أوغندا يوم الرابع من جوان المقبل بملعب 5 جويلية وتنزانيا بدار السلام في الثامن من الشهر ذاته.

وتدخل المباراتان، ضمن برنامج اللقاءات التصفوية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وجاءت تفاصيل الندوة كالآتي:

* قد تعود الأمور إلى مجاريها مع مرور الوقت.

* نهاية الندوة الصحفية.

*المنتخب ليس ملك لبلماضي، والكل في خدمة المنتخب الجزائري.

*تكلمت مع ديلور منذ مدة قريبة وسيتكلم قريبا لتوضيح بعض الأمور.

*أبواب المنتخب الوطني مفتوحة لأندي.

*اتخاذ قرار فردي مماثل وسط المجموعة أشبه بالقنبلة.

* ديلور كان واضحا في قراره والأمر لم يكن مقبولا بالنسبة لنا.

* ليس لديا أي مشاكل شخصية مع ديلور، بالعكس كان لاعبا مثاليا لما كان ضمن صفوف المنتخب.

*فخور بما قدمه رياض وإسماعيل وعمورة بما حققوه.

*علينا التعامل بذكاء من الناحية البدنية للاعبين.

* نأمل أن يكون ملعب 5 جويلية مكتظا عن آخره يوم اللقاء.

* سعداء بالعودة للعب في 5 جويلية.

*كنا مبرمجين اللعب في وهران، القرار أتخذ بعدم اللعب هناك، واللعب في 5 جويلية ليس مشكل بالنسة لي.

* في بعض المناصب من الصعب إيجاد جميع اللاعبين بوقت لعب كافي.

*عمورة بالنسبة لي لاعب صاحب إمكانيات، لكن من الصعب وضعه في هذا المستوى بمفرده.

* الأفضل والمثالي بالنسبة لي هو أن يكون جميع اللاعبين في المنافسة.

* رضا المدرب عندما يكون كامل لاعبيه على اتم الإستعداد.

*نتمنى أن نطوي غدا موضوع المقابلة الودية.

*بعض المنتخبات الإفريقية المتأهلة للمونديال فزنا عليها من قبل.

*لم ألتق باللاعبين بعد، وسيلتحقون اليوم بسيدي موسى بداية من من منتصف النهار.

* سليماني منذ 10 أيام وهو متواجد بسيدي موسى ويعمل كطفل صغير.

*في السنغال كلّ البلد وقف مع إدريسا غويي عندما تعرّض للظلم في فرنسا .

* اقترحت إجراء حوار مفتوح مع الصحفيين والمحلّلين الرياضيين حول وضع الكرة الجزائرية

*أتحدى من ينتقدني أن يفعل ذلك وجه لوجه.

* أنفانتينو يعلم جيدا أن إفريقيا هي منيع للمواهب وخلف وعده فيما بخص ملف التحكيم.

* ألم الإقصاء كان شديدعل اللاعبين وعلي كذلك.

*حزنت كثيرا للشعب الجزائري بعد تضييع حلم المشاركة في المونديال.

*رياض بن عياد أعرفه منذ مدة، للأسف تلقى إصابة وعاد من جديد وهذا ما يدل على قوة شخصيته.

* أنا سعيد لرياض بن عياد، سنرى إن كان سيتألق مع المنتخب كما نجح في التألق مع النادي.

* بن عياد أثبت أنه يستحق التواجد في المنتخب الوطني.

*لدينا طاقم طبي وفني في المستوى، لا يوجد أي مشكل من هذا الجانب.

*هدفنا الفوز على أوغندا ورفع الرأس مجددا.

* أوغندا منتخب كبير من الصعب التعامل معه، لم يتلق أهدافا كثيرة ونتائجه هي من تتحدث عنه.

* نعمل من أجل برمجة لقاء ثالث، حتى يكون فرصة للاعبين الجدد من أجل إظهار ما لديهم.

* يجب وضع الوافيدن الجدد في ظروف جيدة من أجل أن يقدموا أفضل ما لديهم.

*من الصعب إقحام اللاعبين الجدد في مبارايات ذات طابع خاص.

* نعمل من أجل برمجة مباراة ثالثة، وهذا أمر مهم، تلقينا عدة طلبات من عدة منتخبات والأمر صعب نوعا ما.

* رياض لاعب ممتاز، اللاعب مصاب وهو حر و من حقه أن يذهب إلى أي مكان.

* ليس من عاداتي إعادة فحص إصابة اللاعب ولم أفعلها من قبل.

* مانشستر سيتي المخول الوحيد للحديث عن محرز.

* محرز بالنسبة لي ليست قضية.

* نادي مانشستر سيتي لم يفصل كثيرا في التقرير الطبي بخصوص إصابة محرز.

*كانت لديا الرغبة في البقاء، وأن أكون في مستوى تطلعات الشعب.

* تمثيل المنتخب مسؤولية كبيرة، ويجب أن نكون في مستوى الثقة.

* كل اللاعبين الذين يتواجدون في المنافسة وباستطاعتهم تقديم الإضافة، الأبواب تبقى مفتوحة لهم.

* بخصوص اللاعبين المبعدين، هذا ليس أمر نهائي، فقط مجرد إستغناء وقتي.

* أتمنى لهم التوفيق والإندماج بسرعة.

* نتمنى أن يثبتوا أنهم كانوا جدرين بالإهتمام والمتابعة.

* نتمنى أن يكون هذا الوقت المناسب لقدومهم وتقديم الإضافة.

* بخصو اللاعبين الجدد، نتابعهم منذ مدة وإخترنا إلى غاية هذا الوقت من أجل ضمهم.

* بداية الندوة الصحفية.

* وصول المدرب جمال بلماضي إلى قاعة الندوات.