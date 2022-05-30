يعقد بعد قليل، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي ندوة صحفية بمدرّج عمر خزال بالمركز التقني لسيدي موسى أين سينطلق اليوم الإثنين المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" تحسبا لمواجهتي أوغندا يوم الرابع من جوان المقبل بملعب 5 جويلية وتنزانيا بدار السلام في الثامن من الشهر ذاته.

وتدخل المباراتان، ضمن برنامج اللقاءات التصفوية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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*أنفانتينو يعلم جيدا أن إفريقيا هي منيع للمواهب.

* ألم الإقصاء كان شديد للاعبين ولي كذلك.

*حزنت كثيرا للشعب الجزائري بعد تضييع حلم المشاركة في المونديال.

*رياض بن عياد أعرفه منذ مدة ، للأسف تلقى إصابة وعاد من جديد وهذا ما يدل على قوة شخصيته.

* أنا سعيد لرياض بن عياد، سنرى إن كان سيتألق مع المنتخب كما نجح في التألق مع النادي.

* بن عياد أثبت أنه يستحق التواجد في المنتخب الوطني.

*لدينا طاقم طبي وفني في المستوى، لا يوجد أي مشكل من هذا الجانب.

*هدفنا الفوز على أوغندا ورفع الرأس مجددا.

* أوغندا منتخب كبير من الصعب التعامل معه ، لم يتلقى أهدافا كثيرة ونتائجه هي من تتحدث عنه.

* نعمل من أجل برمجة لقاء ثالث، حتى يكون فرصة للاعبين الجدد من أجل إظهار ما لديهم.

* يجب وضع الوافيدن الجدد في ظروف جيدة من أجل أن يقدموا افضل ما لديهم.

*من الصعب إقحام اللاعبين الجدد في مبارايات ذات طابع خاص.

* نعمل من أجل برمجة مباراة ثالثة ، وهذا أمر مهم ، تلقينا عدة طلبات من عدة منتخبات والأمر صعب نوعا ما

* رياض لاعب ممتاز ، اللاعب مصاب وهو حر و من حقه أن يذهب إلى أي مكان.

* ليس من عاداتي إعادة فحص إصابة اللاعب ولم أفعلها من قبل.

* مانشستر سيتي المخول الوحيد للحديث عن محرز.

* محرز بالنسبة لي ليست قضية.

* نادي مانشستر سيتي لم يفصل كثيرا في التقرير الطبي بخصوص إصابة محرز.

*كانت لديا الرغبة في البقاء ، وأن أكون في مستوى تطلعات الشعب.

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* تمثيل المنتخب مسؤولية كبيرة ، ويجب أن نكون في مستوى الثقة.

* كل اللاعبين الذين يتواجدون في المنافسة وبإستطاعتهم تقديم الإضافة ، الأبواب تبقى مفتوحة لهم.

* بخصوص اللاعبين المبعدين، هذا ليس أمر نهائي، فقط مجرد إستغناء وقتي.

* أتمنى لهم التوفيق والإندماج بسرعة.

* نتمنى أن يثبتوا أنهم كانوا جدرين بالإهتمام والمتابعة.

* نتمنى أن يكون هذا الوقت المناسب لقدومهم وتقديم الإضافة.

* بخصو اللاعبين الجدد، نتابعهم منذ مدة وإخترنا إلى غاية هذا الوقت من أجل ضمهم.

* بداية الندوة الصحفية.

* وصول المدرب جمال بلماضي إلى قاعة الندوات.