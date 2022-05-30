أكدت هيئة الطيران المدني النيبالي أنه تم العثور على 14 جثة من ضحايا تحطم الطائرة الصغيرة على سفوح جبال الهمالايا النيبالية.

وأشارت هيئة الطيران المدني أنه تم العثور على 14 جثة من أصل 22 راكبا، فيما لايزال البحث متواصلا عن البقية. وأضافت الهيئة أن الطقس رديء جدا لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى موقع التحطم.

وكان الجيش النيبالي قد أعلن في وقت سابق العثور على حطام الطائرة المفقودة في منطقة جبلية.

جدير بالذكر أن الطائرة الصغيرة التابعة لشركة ” تارا إير” للطيران في نيبال كانت قد أقلعت أمس الأحد، من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتماندو متجهة إلى جومسومعلى بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي، وفقد الاتصال بها بعد وقت قصير من الإقلاع.